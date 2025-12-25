Одинцовский техникум принял участие во всероссийском проекте «Школа жизни»

Педагог-психолог Оксана Тюляева и социальный педагог Полина Влайку провели для студентов Одинцовского техникума «Уроки добра». Данный проект способствует формированию у молодежи социально ответственной позиции и расширяет знания обучающихся о принципах уважительного отношения к людям с инвалидностью.

Студенты слушали просветительскую программу, направленную на получение знаний о культуре благотворительности, способах помощи и взаимодействия с ребятами, столкнувшимися с тяжелым диагнозом.

Ранее специалисты сопровождения из Одинцовского техникума также приняли участие в мастер-классе на тему «Практики эмоциональной поддержки преподавателей и обучающихся с инвалидностью». В ходе мероприятия участники обсудили вопросы педагогического выгорания преподавателей, работающих со студентами с ограниченными возможностями здоровья, формирования инклюзивной культуры коммуникации в образовательном и вопросы эмоциональной поддержки студентов с инвалидностью в процессе адаптации и социализации.