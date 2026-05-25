Одинцовский техникум принял участие в благотворительном забеге

Ежегодный благотворительный забег «Я бегу — ребенку помогу!» прошел на Центральном стадионе Одинцова. Мероприятие было организовано Московской областной общественной организацией инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир детям».

Событие, объединяющее людей ради помощи самым уязвимым участникам общества, стало важным пунктом в календаре студентов Одинцовского техникума. Учреждение традиционно поддерживает акцию своим участием.

Студенты проявили себя не только как бегуны, но и как активные волонтеры. Ребята устанавливали палатки, встречали гостей и помогали участникам оформить необходимые документы.

Важно добавить, что на территории стадиона волонтеры курировали игровые зоны и мастер-классы, созданные специально для детей с инвалидностью и ОВЗ. Задача была не просто обеспечить логистику, ну и создать комфортную и безопасную атмосферу, где каждый ребенок мог почувствовать поддержку и радость общения.