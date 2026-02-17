Одинцовский суд вынес приговор по делу о сбыте наркотиков

Приговор по уголовному делу о приготовлении к контрабанде и покушении на сбыт 312 килограммов наркотика вынесли в отношении Руденко В. и Капканаря Ю. Суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Подсудимых обвинили в совершении преступлений по части уголовного кодекса о приготовлении к контрабанде наркотического средства организованной группой в особо крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в особо крупном размере.

Согласно приговору, Руденко В. и Капканарь Ю. были членами организованной группы, созданной неизвестным лицом. Мужчины прилетели из Минска в Москву для контрабанды наркотика из России в Молдову.

Для осуществления преступления они приобрели фургон для перевозки крупной партии наркотика, упаковали его в ранее приобретенные картонные коробки, оклеили их бумажными опечатывающими пломбами и наклейками «Продукты Дагестана», после чего погрузили в грузовой фургон и направились в сторону Смоленской области. Однако довести преступления до конца не смогли — преступников задержали.

Суд признал Руденко В. и Капканаря Ю. виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.