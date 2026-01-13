Одинцовский роддом стал лучшим в Подмосковье по итогам 2025 года

Медицинское учреждение не только выполнило, но и существенно перевыполнило план. Показатель по числу принятых родов был выполнен на 108%. Динамика продолжается и в новом году: только за первую неделю января 2026 года в стенах центра на свет появились 59 новорожденных.

Такой рост связан с растущим доверием пациенток. Женщины выбирают Одинцовский родильный дом не только из-за его близости к месту проживания. Эксперты и сами пациентки отмечают, что успех учреждения связан с высоким профессионализмом команды. Квалифицированные врачи-акушеры, неонатологи и медсестры обеспечивают безопасность на всех этапах. Сотрудники уделяют внимание комфортным условиям. Палаты, организованные по принципу «мать и дитя», создают почти домашнюю атмосферу. Кроме того, центр оснащен современным оборудованием, которое позволяет применять передовые методики и проводить сложные операции.