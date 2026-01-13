Одинцовский роддом стал лучшим в Подмосковье по итогам 2025 года
Одинцовский перинатальный центр удостоили звания лучшего родильного дома Московской области по итогам 2025 года. Достижение стало результатом значительного превышения плановых показателей.
Медицинское учреждение не только выполнило, но и существенно перевыполнило план. Показатель по числу принятых родов был выполнен на 108%. Динамика продолжается и в новом году: только за первую неделю января 2026 года в стенах центра на свет появились 59 новорожденных.
Такой рост связан с растущим доверием пациенток. Женщины выбирают Одинцовский родильный дом не только из-за его близости к месту проживания. Эксперты и сами пациентки отмечают, что успех учреждения связан с высоким профессионализмом команды. Квалифицированные врачи-акушеры, неонатологи и медсестры обеспечивают безопасность на всех этапах. Сотрудники уделяют внимание комфортным условиям. Палаты, организованные по принципу «мать и дитя», создают почти домашнюю атмосферу. Кроме того, центр оснащен современным оборудованием, которое позволяет применять передовые методики и проводить сложные операции.