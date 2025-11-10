Одинцовский парк завершил подготовку к зиме

Территорию Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха тщательно подготовили к холодам. Сотрудники проверили оборудование, запасли противогололедные материалы и протестировали снегоуборочную технику.

Парк полностью укомплектован для содержания в зимний период. Автобаза оснащена необходимой техникой — тракторами и погрузчиками. Сотрудники обеспечены фирменной зимней формой, которая делает работу на открытом воздухе комфортной и безопасной.

Обслуживание территорий будет проводиться ежедневно. Механизированная уборка по плану начинается в 7:00 утра, а ручная — в 8:00. Расчищаются в первую очередь пешеходные проходы и парковочные зоны, затем — детские игровые и спортивные площадки, а также территории возле малых архитектурных форм.

Напомним, что данный парк из года в год становится точкой притяжения для зимний развлечений: здесь прокладывают лыжню, проводят спортивные мастер-классы и заливают каток.