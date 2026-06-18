Одинцовский парк заключил соглашение о сотрудничестве с РГСУ

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Подписание стратегического соглашения о сотрудничестве состоялось между парком «Патриот» и Российским государственным социальным университетом (РГСУ) в Одинцовском округе. Документ скрепили своими подписями директор парка Игорь Васильев и ректор вуза, академик Андрей Хазин.

Ключевой целью партнерства стало изучение военно-мемориального наследия как важнейшего ресурса культурной политики и базового элемента культурной памяти. Совместная работа направлена на формирование у граждан, и особенно у подрастающего поколения, высокого патриотического сознания и активной жизненной позиции.

Университет и «Патриот» сосредоточатся на нескольких приоритетных направлениях: гражданское и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризация государственной службы, проведение профориентационных мероприятий.

Достигнутые договоренности откроют новые возможности для студентов, позволив им глубже изучать отечественную историю и принимать непосредственное участие в масштабных просветительских проектах на одной из главных патриотических площадок страны.