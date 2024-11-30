Оркестр в Одинцове представил новый музыкальный проект

Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр продолжает радовать жителей Одинцовского округа уникальным проектом «Музыкальный путеводитель». Цель — не просто познакомить детей с классической и современной музыкой, но и раскрыть перед ними завораживающий мир оркестрового звучания, показав, как каждый инструмент вносит свой неповторимый вклад в создание общей симфонии.

Недавно, 27 ноября, проект «Музыкальный путеводитель» посетил Дом культуры «Горки-10», подарив незабываемый вечер юным меломанам. Программа включала в себя инструментальные композиции из популярных мультфильмов, которые в живом исполнении звучали особенно ярко и волшебно. Музыканты оркестра проявили настоящий профессионализм и артистизм, с удовольствием демонстрируя разнообразие инструментов — от глубокого звучания тромбона до ритмичного боя барабанной установки. Ведущий мероприятия Валентина Макарова талантливо дополнила музыкальную программу, увлекательно рассказывая о каждом инструменте, его истории и месте в оркестре. Она доступно объяснила детям сложные музыкальные понятия, сделав вечер не только развлекательным, но и познавательным.

Кульминацией вечера стала возможность для юных слушателей самим попробовать себя в роли музыкантов и дирижеров. Все желающие смогли поиграть на перкуссионных инструментах, почувствовав себя настоящими участниками оркестра. Эта интерактивная часть программы вызвала у детей настоящий восторг и бурю положительных эмоций.

Следующее выступление оркестра в рамках проекта запланировано на 10 декабря в Культурно-спортивном комплексе «Дом молодежи», расположенном в поселке Горки-2, дом 43. Приглашаются все желающие, особенно дети от 6 лет и старше.

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