Одинцовский округ вошел в тройку лидеров Подмосковья по зарплатам в сфере услуг

Одинцово заняло второе место в Московской области по уровню доходов в сервисном секторе. Средняя зарплата здесь достигла 132 тысяч рублей.

Анализ вакансий показал, что выше всего в округе оплачивается труд помощников по хозяйству. Им предлагают в среднем 153 тысячи рублей, что на 20 процентов больше, чем год назад.

При этом общий рост зарплат в Одинцове оказался скромнее, чем у других лидеров рейтинга — около 11 процентов за год. Например, в Мытищах этот показатель превысил 36 процентов.

«Мы наблюдаем стабильный спрос на качественные услуги, но динамика оплаты отличается от профессии к профессии», — прокомментировали ситуацию эксперты.

Так, зарплаты отделочников практически не изменились, увеличившись всего на 1 процент. Аналогичная картина зафиксирована в Люберцах, которые опережают Одинцово по общему уровню доходов.

Рынок труда в округе отражает общую тенденцию региона: высокие заработки сочетаются с неравномерным ростом оплаты для разных специальностей. Разрыв между самыми высоко- и низкооплачиваемыми профессиями остается существенным.