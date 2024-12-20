Одинцовский округ стал одним из лидеров по устранению водовыпусков

В число лучших муниципалитетов Московской области, добившихся значительных успехов в борьбе с незаконным водоотведением, попал Одинцовский округ. Итоги работы подвели в Министерстве экологии и природопользования региона.

Лидерами стали такие муниципалитеты, как Одинцовский, Ступино, Наро-Фоминск, Раменский и Пушкинский округа. Они активно и эффективно устранили проблему организации несанкционированных водовыпусков.

Отметим, что с начала 2024 года специалисты локализовали и ликвидировали более 1,1 тысячи объектов водоотведения. Это говорит о серьезных усилиях администрации региона по охране водных ресурсов и экологии.

Чтобы продолжать работы, планируют использовать высокотехнологичные методы, в частности мобильную диспетчерскую платформу. Она позволит оперативно выявлять случаи нарушений. Важную контролирующую роль играет областной Центр управления регионом. Сотрудники учреждения следят за выполнением задач и обеспечивают координацию между различными службами.