Одинцовский округ стал лидером Подмосковья по земельным доходам

За июль бюджет Одинцовского округа пополнился на 161 миллионов рублей от аренды и продажи земли, а также муниципального имущества. Этот показатель является рекордным в Подмосковье.

Вторую строчку заняли Химки с доходом 157 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров Истра — здесь сумма составила 140 миллионов рублей.

Всего за семь месяцев 2026 года бюджеты подмосковных округов заработали 18,1 миллиарда рублей — это почти на 2 миллирда больше, чем за тот же период прошлого года.

«Мы видим системную работу глав и профильных комитетов по вовлечению недвижимости в оборот и эффективному управлению муниципальной собственностью. Каждый рубль, полученный с торгов или арендных платежей, направляется на благоустройство дворов, ремонт дорог и социальные программы», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.