Одинцовский округ стал лидером Подмосковья по трансформации незаконной торговли

Одинцовский муниципалитет вошел в число лидеров среди других округов Московской области по устранению нелегальной торговли. Порядок в этой сфере наводят постепенно: убирают незаконные и старые объекты, приводят торговые точки к единому современному виду и усиливают контроль.

Так, в этом году в Одинцове планируют снести 150 нестационарных торговых объектов: 111 из них находятся на муниципальной земле и 39 — на частной. Демонтировали на данный момент 55 объектов — это почти треть от годового плана. Кроме того, еще 13 точек обновили, и теперь они выглядят по-современному.

«Особое внимание уделяют борьбе с незаконной торговлей. Так, с начала года составлено 37 протоколов о нарушениях, общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей. Работу ведут вместе с полицией и другими службами. Отмечу, что 1 сентября вступает в силу новый закон, который обязывает включать нестационарные торговые точки на частной земле в общую схему размещения», — сказал глава округа Андрей Иванов.

Раньше правила касались в основном государственной и муниципальной земли, а теперь у округов появятся инструменты для наведения порядка и на частных территориях — возле домов, школ, детских садов и в местах отдыха.