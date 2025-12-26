Одинцовский округ признали лучшим по ликвидации аварийных зданий в Подмосковье

На территории Московской области ведут масштабную работу по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. С 2019 года на территории Одинцовского городского округа выявили 1029 таких объектов.

Одинцовский округ является одним из лидеров в Московской области по работе с такими объектами и на сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 865 объектов, что составляет 84% от общего количества. В том числе ликвидирован 31 аварийный многоквартирный жилой дом.

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы за счет бюджетных средств округа проведены мероприятия по сносу двух аварийных многоквартирных домов. Они находились в поселке Баковка, Буденовское шоссе, дом № 13 и в городе Звенигород, поселке санатория Поречье, дом № 35. Работа в этом направлении продолжается.