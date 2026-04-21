Одинцовский округ присоединится к всероссийскому субботнику 25 апреля

В Одинцовском округе определили 43 места проведения уборочных работ в рамках Всероссийского субботника 25 апреля. Прийти на субботник может каждый желающий.

Площадки располагаются практически во всех территориальных управлениях и крупных населенных пунктах: в Одинцове, Звенигороде, Кубинке, Барвихе, Старом Городке, Часцах, Лесном Городке, Новоивановском, Горках-10 и Горках-2, Аксиньино, Саввинской Слободе и других.

Присоединившись к субботнику, каждый житель сможет принять личное участие в подготовке муниципалитета к майским праздникам, помочь своей малой родине стать чище и наряднее. Все активисты в местах уборки получат необходимый инвентарь: грабли, метлы, лопаты, мусорные мешки и перчатки.

Участники субботника будут убирать прошлогоднюю листву, обрезать кусты, прогребать газоны, очищать от зимнего мусора общественные пространства.