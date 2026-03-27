Одинцовский округ присоединился к акции «Ночь театрального искусства»

Двадцать седьмого марта отмечается Всемирный день театра. В честь праздника в Москве и других городах проходят бесплатные спектакли, встречи с актерами и режиссерами, а также мастер-классы. С 2013 года в столице проводится акция «Ночь в театре», которая в 2026 году вышла на всероссийский уровень под названием «Ночь театрального искусства». Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

В Одинцовском городском округе к акции присоединился театральный центр «Жаворонки». Участники труппы музыкально-драматического театра «Крылья» провели здесь мастер-классы.

Актер и балетмейстер Павел Тепляков дал урок пластики, а актриса и хореограф-постановщик Елизавета Никонова показала основы хореографии. Затем актер театра «Крылья» и преподаватель сценической речи МГИК Александр Фоломкин научил участников правильно дышать и говорить на сцене. Актер театра и будущий режиссер Даниил Гуртов провел урок актерского мастерства. Завершил программу тренинг «актерского самочувствия» от режиссера Ярослава Костина.

«Открыл сегодня определенные неизвестные ранее грани себя», — поделился эмоциями участник мастер-классов Андрей.

В 21:00 в театральном центре «Жаворонки» покажут постановку театра «Крылья» по пьесе-сказке Евгения Шварца «Дракон».