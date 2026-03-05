Одинцовский округ примет участие в конференции по развитию городской среды

В выставочном комплексе «Тимирязев Центр» 22 и 23 апреля 2026 года состоится VII Международная выставка-конференция по созданию и развитию комфортной городской среды и парков отдыха. Участие в мероприятии смогут принять представители Одинцовского округа.

Организаторами форума выступают Ассоциация парков России, Минстрой, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и подкомитет по паркам Торгово-промышленной палаты при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Минпромторга и других государственных структур.

На выставке представят передовые достижения в области развития городских пространств, в том числе одинцовские проекты. В рамках конференции запланированы выступления ведущих российских и зарубежных экспертов. Для участников III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России» также организуют специальную деловую программу.