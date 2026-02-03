Одинцовский округ получил награду за вклад в развитие детского центра «Артек»

В «Артеке» прошла X Международная конференция тематических партнеров. На мероприятии Одинцовский округ получил награду «За вклад в развитие образовательного пространства» главного детского центра страны.

Мероприятие объединило более 200 представителей организаций, готовых вместе с сотрудниками центра проработать ключевые вопросы развития образовательного процесса в 2026 году.

«Эта награда — общее достижение всей культурной сферы Одинцовского округа. Она стала возможной благодаря ежедневной работе наших домов культуры, библиотек, музеев и, конечно, ярким победам творческих коллективов, которые прославляют наш край на всероссийских площадках. Это признание того, что в Одинцовском округе создается качественное, современное и востребованное культурное пространство для детей и молодежи», — подчеркнула председатель комитета по культуре администрации муниципалитета Елена Хворостьянова.

В 2025 году по тематической квоте путевки в детский центр получили 15 716 человек, а всего артековцами стали 41 730 детей со всех регионов России и из 81 зарубежной страны.