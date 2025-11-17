Одинцовский округ передал символы патриотической эстафеты Краснознаменску

На площадке Дома культуры «Солнечный» в Одинцово 13 ноября прошла торжественная церемония передачи символов XI этапа военно-патриотической эстафеты округа «Салют Победе!» соседнему муниципалитету — Краснознаменску. Ранее символы хранились в территориальном управлении Одинцово.

В этом году эстафета посвящена 80-летию Победы и городам Подмосковья, где шли ожесточенные бои. В числе символов эстафеты — копия Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года, и капсула времени, отсчитывающая дни и часы проведения акции.

«Пусть символ, передаваемый вами дальше, станет олицетворением сохранения памяти героической истории Отечества, патриотического, нравственного и художественно-эстетического воспитания детей и молодежи», — отметила председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова.

В конце месяца, 27 ноября, символы вернутся в Одинцовский округ: Краснознаменск передаст их территориальному управлению Назарьевское.