Одинцовский научный центр получит четыре земельных участка под Рузой

Одинцовский научный центр получит четыре земельных участка. Более 190 гектаров расположены вблизи поселка Бороденки Рузского городского округа.

Как пояснили в Министерстве имущественных отношений Московской области, передача земли из областной в федеральную собственность прошла при взаимодействии ведомства с ТУ Росимущества.

По словам министра Натальи Адигамовой, в Одинцовском научном центре овощеводства производят десятки популярных сортов различных культур. Переданные участки позволят расширить научные исследования в области естественных и технических наук.

ВНИИССОК создали 104 года назад. Тогда он носил имя «Грибовская овощная селекционная станция». За эти годы сотрудниками выведено 240 новых сортов овощных и бахчевых культур, 20 сортов крупноцветкового душистого горошка.

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