Одинцовский филиал МГИМО получил новое общежитие в безвозмездное пользование
Студенческое общежитие Одинцовского филиала МГИМО МИД России достроили. Здание передали учреждению в безвозмездное пользование.
Общежитие построили на Новоспортивной улице. Его площадь составила 3,8 тысячи квадратных метров. Здание ввели в эксплуатацию в конце прошлого года, рассказали в областном Минимуществе.
«Строительство объекта велось в рамках государственной программы Подмосковья, в соответствии с задачами нацпроекта „Молодежь и дети“, и финансировалось из средств регионального бюджета. Новое современное общежитие обеспечит комфортное проживание для студентов, что является приоритетом и реализуется повсеместно по всей стране», — уточнил вице-губернатор Владимир Локтев.
В четырехэтажном общежитии создали 159 мест для проживания студентов. Каждое помещение оборудовано отдельной кухонной зоной и ванной комнатой. На первом этаже будет работать пост охраны, медкабинет и буфет
«Построенное здание находится в казне Московской области. Передаем мы его в безвозмездное пользование на неопределенный срок, в связи с обращением коллег из федерального образовательного учреждения. Таким образом, пользователь получает право свободно распоряжаться социально значимым объектом, создавая оптимальные условия для будущих специалистов разных областей», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.