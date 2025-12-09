Одинцовские волонтеры примут участие в премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело»

Прием заявок на премию стартовал 9 декабря и продлится до 15 числа. Участие в конкурсе смогли принять и жители Одинцовского городского округа.

Призовой фонд премии губернатора составляет 80 миллионов рублей. Победители определяются в трех номинациях: «Спецноминация № 1» и «Спецноминация № 2» — в каждой по 30 премий размером один миллион рублей, и номинация «Доброе дело» — 40 премий по 500 тысяч.

Заявки на участие направляются через систему регистрации, сбора и обработки заявок.

Кандидаты из Одинцовского округа могут обратиться за поддержкой по номеру Сектора по работе с молодежью и волонтерами Управления территориальной политики и социальных коммуникаций: 8 (495) 181-90-00 добавочный 4451.

Участие в конкурсе вправе принять граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеющие место жительства или место пребывания на территории Московской области.