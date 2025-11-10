Одинцовские волейболистки выиграли у калининградского «Локомотива»

Волейболистки из «Заречье-Одинцово» в домашнем матче обыграли действующих чемпионок России — команду «Локомотив» из Калининграда. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяек площадки.

Одинцовская команда демонстрирует стабильную игру и уверенно удерживает позиции в турнирной таблице.

Девушки активно действовали на приеме и в атаке, демонстрируя высокий уровень техники и боевой характер. После двух напряженных партий одинцовские спортсменки могли завершить встречу уже в третьем сете, но «Локомотив» сумел вырвать победу в концовке. Тем не менее, в четвертой партии хозяйки площадки поставили точку — уверенно довели матч до победы и тем самым продлили свою победную серию до пяти игр подряд.

Следующий матч девушки проведут 14 ноября — вновь на домашней площадке, где встретятся с волейболистками клуба «Протон» из Саратова. Болельщики ждут продолжения победной серии и уже готовятся поддержать команду в родных стенах.