Одинцовские поисковики провели первую в 2026 году зимнюю разведку

Основной задачей похода было проверить проходимость маршрута в зимних условиях и возможность организации подъезда снегоходной техники с грузовыми санями для доставки оборудования и инвентаря. Однако уже на первых километрах стало ясно, что лесной путь серьезно осложнен буреломом и плотными завалами — проложить полноценный маршрут для техники не удалось.

Участники экспедиции продолжили движение пешком, преодолели более четырех километров и затратили свыше трех часов. Оказавшись на месте базы, они осмотрели состояние мемориальных объектов, расчистили их от снега и наледи, а также почтили память партизан, сражавшихся и погибших в этих местах в годы войны. Обратный путь группа выбрала через деревню Андреевское.