Одинцовские коммунальные службы откачали воду в ЖК «Гусарская баллада»

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

После проливного дождя в жилом комплексе Одинцовского городского округа «Гусарская баллада» затопило территорию вокруг домов № 9 и № 11 на Гвардейской улице. Дождь был такой силы, что ливневая канализация не справлялась.

Оперативно на помощь пришли коммунальные службы. Уже в семь утра были развернуты рукава и подключены три мотопомпы, чтобы откачивать прибывающую воду и не допустить увеличения площади подтопления.

Водооткачивающая мотопомпа за час перегоняет до 300 тонн воды. Оборудование работало без остановки 17 часов. Только к полуночи специалисты Одинцовской службы смогли полностью ликвидировать последствия сильного ливня.

На объекте было задействовано 15 человек, которые следили за безопасностью и бесперебойной работой оборудования.

Территория микрорайона полностью подсохла, лужи исчезли, а признаки подтопления были полностью устранены. Оборудование было демонтировано, а жилой комплекс вернулся к привычной жизни.