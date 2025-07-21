Одинцовские коммунальные службы откачали воду в ЖК «Гусарская баллада»
После проливного дождя в жилом комплексе Одинцовского городского округа «Гусарская баллада» затопило территорию вокруг домов № 9 и № 11 на Гвардейской улице. Дождь был такой силы, что ливневая канализация не справлялась.
Оперативно на помощь пришли коммунальные службы. Уже в семь утра были развернуты рукава и подключены три мотопомпы, чтобы откачивать прибывающую воду и не допустить увеличения площади подтопления.
Водооткачивающая мотопомпа за час перегоняет до 300 тонн воды. Оборудование работало без остановки 17 часов. Только к полуночи специалисты Одинцовской службы смогли полностью ликвидировать последствия сильного ливня.
На объекте было задействовано 15 человек, которые следили за безопасностью и бесперебойной работой оборудования.
Территория микрорайона полностью подсохла, лужи исчезли, а признаки подтопления были полностью устранены. Оборудование было демонтировано, а жилой комплекс вернулся к привычной жизни.