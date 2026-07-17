Одинцовская областная больница проведет опрос пациентов

Анкетирование организовано для прикрепленных пациентов. Участникам предлагают ответить на вопросы, касающиеся качества медицинских услуг, доступности помощи и комфортности пребывания в лечебном учреждении.

Результаты опроса позволят оценить сильные стороны работы больницы, выявить проблемы и определить меры, которые помогут повысить уровень обслуживания пациентов.

Пройти анкетирование можно по ссылке. Тем, кому удобнее оставить отзыв на бумаге, анкеты доступны при посещении Одинцовской областной больницы. Получить бланк можно в регистратуре или на стойке информации. Участие в опросе займет всего несколько минут.