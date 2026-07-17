Одинцовская областная больница проведет опрос пациентов
Одинцовская областная больница проводит независимую оценку качества оказания медицинской помощи. Мнение пациентов поможет определить направления для совершенствования работы учреждения.
Анкетирование организовано для прикрепленных пациентов. Участникам предлагают ответить на вопросы, касающиеся качества медицинских услуг, доступности помощи и комфортности пребывания в лечебном учреждении.
Результаты опроса позволят оценить сильные стороны работы больницы, выявить проблемы и определить меры, которые помогут повысить уровень обслуживания пациентов.
Пройти анкетирование можно по ссылке. Тем, кому удобнее оставить отзыв на бумаге, анкеты доступны при посещении Одинцовской областной больницы. Получить бланк можно в регистратуре или на стойке информации. Участие в опросе займет всего несколько минут.