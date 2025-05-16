Одинцовская хоккейная команда стала призером первенства Москвы

Торжественное закрытие первенства Москвы по хоккею среди команд юношей в сезоне 2024–2025 года прошло 14 мая. В этот же день по итогам турнира состоялось награждение победителей.

В число призеров группы Б вошла команда «Армада — 2011». Юные одинцовские хоккеисты опередили многие именитые коллективы и заняли почетное третье место.

Президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин вручил тренерам команды памятный кубок и грамоту за достигнутые результаты. Первенство Москвы по хоккею является очень серьезным испытанием для хоккеистов даже самого высокого уровня.

«В этом сезоне „Армада-2011“ боролась в группе Б с такими сильными соперниками, как „Крылья Советов“, „Химик“ и „Московская академия хоккея“. Поздравляем от всей души всех хоккеистов, родителей, тренеров с большим успехом!» — сказал руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.