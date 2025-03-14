Одинцовская Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий

Шторм в девять баллов прогнозируют в Одинцове в пятницу, 14 марта. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Одинцовском округе. Шторм стихнет к выходным.

Также ночью температура существенно понизится, на дорогах возможна гололедица — дорожники проведут противогололедную обработку.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию в черте города и в пешеходных зонах. Пешеходам важно использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части важно снимать капюшоны и не отвлекаться на мобильный телефон.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, обращаться за помощью можно в Центр управления Госавтоинспекции по Московской области по телефону: 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.