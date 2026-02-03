Одинцовская больница объявила график выездов мобильного ФАП в феврале

В феврале мобильный пункт будет работать 3 и 4 февраля в Уборах‑Дубцах с 9:00 до 14:00; 5 и 6 февраля — в Одинцово на улице Жукова, 32, в те же часы — с 9:00 до 14:00; 10 и 11 февраля специалисты приедут в Аксиньино, а 12 и 13 февраля снова вернутся в Одинцово на улицу Жукова, 32; 17 и 18 февраля пункт будет работать в Хлюпино, а 19 и 20 февраля — в Одинцово на улице Жукова, 32. 24 и 25 февраля жители Гарь‑Покровского смогут воспользоваться услугами пункта, а 26 и 27 февраля он окажется в Одинцово на улице Жукова, 32. Кроме того, 3, 10, 17 и 24 февраля объект посетит Шихово, но время работы будет сокращенным — с 9:00 до 13:00.

Во время выездного профилактического осмотра специалисты проводят ряд медицинских мероприятий. Пациенты могут пройти осмотр у фельдшера, заполнить анкеты, выполнить антропометрические измерения, проверить артериальное давление. Также доступны общий и биохимический анализы крови, а для определенных возрастных групп — электрокардиография. При необходимости сотрудники ФАПа записывают пациентов на флюорографию и маммографию в ближайшие подразделения Одинцовской больницы.

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся строго натощак. Для посещения мобильного пункта не нужна предварительная запись, однако необходимо взять с собой документы: паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.