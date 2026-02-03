Одинцовская больница объявила график выездов мобильного ФАП в феврале
Одинцовская областная больница продолжает использовать мобильный фельдшерско‑акушерский пункт для приема пациентов. Благодаря тому, что специалисты постоянно перемещаются по территории муниципалитета, первичная медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов.
В феврале мобильный пункт будет работать 3 и 4 февраля в Уборах‑Дубцах с 9:00 до 14:00; 5 и 6 февраля — в Одинцово на улице Жукова, 32, в те же часы — с 9:00 до 14:00; 10 и 11 февраля специалисты приедут в Аксиньино, а 12 и 13 февраля снова вернутся в Одинцово на улицу Жукова, 32; 17 и 18 февраля пункт будет работать в Хлюпино, а 19 и 20 февраля — в Одинцово на улице Жукова, 32. 24 и 25 февраля жители Гарь‑Покровского смогут воспользоваться услугами пункта, а 26 и 27 февраля он окажется в Одинцово на улице Жукова, 32. Кроме того, 3, 10, 17 и 24 февраля объект посетит Шихово, но время работы будет сокращенным — с 9:00 до 13:00.
Во время выездного профилактического осмотра специалисты проводят ряд медицинских мероприятий. Пациенты могут пройти осмотр у фельдшера, заполнить анкеты, выполнить антропометрические измерения, проверить артериальное давление. Также доступны общий и биохимический анализы крови, а для определенных возрастных групп — электрокардиография. При необходимости сотрудники ФАПа записывают пациентов на флюорографию и маммографию в ближайшие подразделения Одинцовской больницы.
Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся строго натощак. Для посещения мобильного пункта не нужна предварительная запись, однако необходимо взять с собой документы: паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.