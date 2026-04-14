Одинцово войдет в новый национальный туристический маршрут

Маршрут «Россия Льва Толстого» планируют включить в реестр в 2026 году. Округ станет частью большой программы Московской области, которая объединит культурное наследие центральной России в один удобный продукт.

Такую инициативу разработали к 200‑летнему юбилею писателя, который будут отмечать в 2028 году. Благодаря новому статусу подмосковные проекты смогут активнее продвигаться на государственном уровне и привлекать больше туристов.

Туристический маршрут познакомит путешественников с местами, которые связаны с жизнью и творчеством Льва Толстого. Один из его элементов — кольцевой маршрут «Толстовское Подмосковье». Он начинается с московской усадьбы писателя в Хамовниках и проходит через много знаковых мест, в том числе через музей-заповедник А. С. Пушкина в усадьбе Вяземы на территории Одинцовского округа.