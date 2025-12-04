Одинцово примет участие в конкурсе за звание лучшей организации туризма

Одинцовский округ поучаствует в конкурсе за звание «Лучшая организация туристической индустрии в Московской области — 2025». Онлайн-голосование на этапы конкурса уже идет на официальном сайте проекта и продлится до 7 декабря.

Стоит отметить, что по итогам этого голосования будут названы победители в разных номинациях, где каждый участник может стать лидер по мнению зрителей. Так, от Одинцовского округа к участию заявили три коллектива — городская гостиница — МГИМО ОТЕЛЬ 3; Пансионат «Лесные дали»; Туроператор — «Мир туризма и спорта».

Конкурс преследует несколько важных целей: повышение качества обслуживания туристов, активное продвижение регионального туристического продукта и формирование положительного имиджа предприятий отрасли туризма Московской области. Участие в конкурсе дает возможность предприятиям продемонстрировать свои преимущества, обменяться лучшими практиками и усилить приток гостей в регион.

Завершающей стадией станет церемония награждения, которая пройдет 10 декабря в отеле «Гринвуд». Здесь объявят победителей, отобранных как по результатам зрительского голосования, так и по результатам работы компетентного жюри.