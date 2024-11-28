Более 70 нарушений правил выброса мусора выявили в Одинцове в 2024 году

Штрафы на сумму свыше 11,5 миллиона рублей выписали в Подмосковье за нарушение правил утилизации мусора в лесах с начала 2024 года. Одним из лидеров по нарушениям стал Одинцовский округ — здесь зафиксировали 73 случая. Значительное количество свалок также обнаружено в Орехово-Зуевском районе — 65 и в Можайском и Историческом городских округах — по 63 случая.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов сообщил, что благодаря систематическому патрулированию лесных массивов лесной охраной Комлесхоза было выявлено более 1000 случаев несанкционированных свалок мусора. Виновным в нарушении санитарных правил в лесах назначены административные штрафы на общую сумму 11 600 750 рублей.

Чтобы установить виновных, возбуждаются административные дела, проводятся расследования, а также направляются запросы в органы министерства внутренних дел. Стоит отметить, что в результате принятых мер 80% территорий, где были обнаружены мусорные свалки, уже очищены от отходов.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что, согласно статье 99 Лесного кодекса Российской Федерации, лица, нарушающие лесное законодательство, могут подвергаться административной и уголовной ответственности, в соответствии с федеральным законодательством. Кроме штрафов, предусмотрено возмещение ущерба, причиненного лесным массивам и природным объектам, находящимся на их территории.

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