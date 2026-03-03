Одинцово и Звенигород стали лауреатами премии «Туристические города»

Подмосковье вновь доказало, что является лидером в сфере внутреннего туризма. 28 февраля в городе Касимов Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения лауреатов III всероссийской премии «Туристические города», где в число лучших вошли сразу две локации Одинцовского городского округа.

Звенигород был удостоен почетного второго места в номинации «Город санаторного и оздоровительного туризма». Высокая оценка экспертов подтверждает статус древнего города как одной из главных здравниц региона, славящейся своими санаториями, чистым воздухом и уникальными природными ландшафтами.

Одинцово также не отстало от своего исторического соседа, завоевав «серебро» в номинации «Город паркового туризма и смысловых пространств». Эксперты высоко оценили современные общественные пространства муниципалитета, благоустройство парков и создание комфортной городской среды, наполненной особым смыслом и атмосферой.

Всего в этом году на соискание премии было подано 387 проектов из 70 регионов России. Конкуренция была огромной: в финал, по итогам открытого конкурса, вышли 195 проектов из 60 регионов.