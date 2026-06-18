Одиннадцатиклассница из Одинцова получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Яна Пурескина, выпускница Одинцовской гимназии № 7, сдала ЕГЭ по литературе на максимальный балл. С детства она любила проводить время в домашней библиотеке, читать книги и обсуждать сюжеты с родителями.

«Мечтаю дальше развиваться в литературе и внести вклад в свой любимый предмет. Изучать русский язык, биографии писателей, находить что-то новое, неизученное — это очень здорово», — поделилась Яна.

Учитель литературы Одинцовской гимназии № 7 Светлана Нечаева отметила, что ее ученица много работает и читает. Она уверена, что максимальный балл — результат систематического труда.

Еще пять выпускников Одинцовского городского округа сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Абсолютного результата по химии достиг только один, а по истории — сразу трое. Рекорд пока принадлежит русскому языку: на экзамене сразу десять одиннадцатиклассников показали наивысший результат.