Одиннадцатиклассник из Клина готовится к международной олимпиаде

Одиннадцатиклассник Андрей Казаков учится в гимназии имени Н. В. Татищева в городе Клин. С ранних лет он проявляет интерес к программированию и цифровым технологиям.

Все началось в восемь лет, когда Андрей поступил в местную школу программирования и увлекся робототехникой. Вскоре он уже участвовал в соревнованиях по всей России и занимал призовые места.

Через пять лет Андрей начал создавать сайты, изучать HTML и CSS, а затем перешел к более сложным технологиям — JavaScript и популярным фреймворкам Vue.js и React.js. Он также пробовал себя на российской фриланс-бирже, создавая сайты для заказчиков.

Параллельно Андрей заинтересовался нейросетями и обработкой звука, начал учиться писать алгоритмы для обучения нейросетей, распознавания шума и звуковых сигналов.

Под конец 2025 года Андрей решил принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по искусственному интеллекту. Его курировала и готовила учитель информатики Татьяна Юрьевна Черепанова.

Андрей занял 210-е место из 36 250 участников из России и иностранных обучающихся. Параллельно он принял участие в инженерной олимпиаде от МИЭТ, где вошел со своей командой в ТОП-4 по всей России. Там он разрабатывал системы рекуперативного торможения для электромобилей.

Сейчас выпускник готовится принять участие в Международной олимпиаде по промышленной разработке. После школы и сдачи ЕГЭ по профильной математике и физике он планирует поступать в МГТУ им. Баумана или МИЭТ, выбирая факультеты с информационными системами и программированием.