Одиннадцать мест для купаний откроют в Крещенскую ночь Одинцове

В Одинцовском городском округе в период с 18 по 19 января 2025 года организуют 11 специальных мест для проведения традиционных Крещенских купаний. Каждое из них оборудуют всем необходимым для комфортного и безопасного омовения в проруби.

В числе удобств — палатки для переодевания, зоны обогрева, уборные, пункты с горячим чаем, качественное освещение, навигационные указатели и оборудованные спуски к воде. Особое внимание уделят безопасности: на всех площадках будут дежурить полицейские, спасатели, медицинские работники и волонтеры.

Места проведения купаний в Одинцовском округе: купель Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде на Ратехинском шоссе, строение № 2б, Купель на территории часовни Иоанна Предтечи в Дунино, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи в Лесном Городке на Фасадной улице, дом № 8А, пруд около дома № 19А в Сколково, купель на территории главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в Кубинке на 55-м километре Минского шоссе, пруд на территории храма Архангела Михаила на Можайском шоссе, дом № 89А, пруд у дома № 15 на Армейской улице в Кубинке, купель на территории строящегося храма Преподобного Сергия Радонежского в Пронском, купель у ресторана «Причал» в Жуковке на 2-м километре Ильинского проезда, строение № 1, купель у храма преподобного Серафима Саровского в Горках-10, за домом № 31, купель на территории Михайло-Архангельского храма в Бушарино, в квартале № 3, дом № 160.

Организаторы призывают участников соблюдать правила безопасности: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не находиться в воде дольше рекомендованного времени и обязательно согреваться после выхода из купели. Для детей и пожилых людей рекомендуют проконсультироваться с врачом перед участием в мероприятии.