Одиннадцать котельных модернизируют в Чехове

пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

Тему обновления котельных в ходе часа по жилищно-коммунальному хозяйству поднял глава муниципалитета Михаил Собакин. Он обсудил с представителями подрядных организаций программу по модернизации объектов теплоснабжения.

В настоящее время контракты заключили по котельным: № 1, № 2В, № 4 по улице Гагарина, № 5 поселка Мещерское, № 7 поселка Дубна, № 11 по улице Набережная, № 15 по улице Гагарина, № 17 по улице Угловая, № 20 села Молоди, № 23 поселка Крюково, № 27 поселка Новый Быт.

Также идет реконструкция шести участков тепловых сетей. Работы на основных котельных № 1 и № 2 продлятся до конца следующего года.

Мероприятия проходят в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

Благодаря модернизации улучшится общее состояние инфраструктуры и повысится энергетическая безопасность. Помимо этого, она создаст более удобные условия для жителей округа.