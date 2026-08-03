Один из самых опытных детских хирургов страны присоединился к команде центра в Красногорске

Максим Сухов, доктор медицинских наук и врач высшей категории, пополнил команду Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске. За его плечами почти четыре десятка лет работы и тысячи проведенных операций.

Новый врач признается, что детская хирургия для него — не просто профессия, а настоящее призвание. «Детская хирургия — очень интересная профессия, с огромным количеством адреналина. Бывают моменты, когда от волнения начинают дрожать руки, но именно ради этого ощущения и работаешь», — говорит Максим Сухов.

За годы практики хирург стал лауреатом Национальной премии «Призвание», защитил докторскую диссертацию и запатентовал собственную методику расчета дозировки обезболивающих препаратов при сложнейших операциях у детей с портальной гипертензией.

Теперь Максим Сухов планирует вывести хирургическую службу Центра Рошаля на новый уровень. «Я здесь всего два месяца, еще осваиваюсь. Надеюсь, совсем скоро выйду на тот объем работы, который был у меня раньше в федеральной клинике, где ежедневно выполняли по две-три сложные операции», — делится планами хирург.