Один из подъездов начали обновлять в доме на Саввинском шоссе в Балашихе

В микрорайоне Саввино городского округа Балашиха продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд», инициированной главой Московской области Андреем Воробьевым. Управляющая компания ООО «На Новой» приступила к активной фазе ремонтных работ, направленных на обновление и благоустройство подъездов многоквартирных домов.

На текущем этапе специалисты занимаются подготовкой поверхностей: стены и потолки готовят к покраске, что станет основой для создания аккуратного и современного облика подъездов. В планах — замена напольного покрытия, которая повысит эстетику и удобство использования пространства. Также предусмотрена установка новых оконных блоков, что улучшит тепло- и звукоизоляцию, а также повысит энергоэффективность зданий.

Особое внимание уделяется оштукатуриванию оконных откосов, что не только придаст завершенный вид ремонту, но и защитит конструкции от внешних воздействий, продлив их срок службы.

Программа «Мой подъезд» нацелена на приведение всех подъездов Подмосковья к нормативному состоянию, создавая комфортные условия для жителей. Благодаря таким инициативам микрорайон Саввино становится ещё более привлекательным и удобным для жизни.