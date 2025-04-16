Очный этап конкурса «Воспитатель года» начался в Подмосковье

В Подмосковье начался очный этап конкурса «Воспитатель года». Он собрал лучших педагогов, работающих с детьми в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

В этом году за победу борется 51 человек: 38 воспитателей, семь музыкальных руководителей, пять инструкторов по физкультуре и один педагог-дефектолог.

Конкурс состоит из двух этапов. Заочный тур проходил с 7 по 11 апреля, а очный начался 14 апреля и завершится 24 числа. Участники покажут, как они работают с детьми, продемонстрируют профессиональные навыки, подходы и творческие идеи.

По итогам выберут пять лауреатов, которые в сентябре встретятся с министром образования региона. Победителю вручат приз — 500 тысяч рублей, а каждый из лауреатов получит по 100 тысяч. Главный победитель представит Московскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».