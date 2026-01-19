Очный этап конкурса «Голоса Победы. Регионы» пройдет в Красногорске 25 февраля

Фото: Первый региональный этап II Международного конкурса детских песен «Шаинский фест» в Звенигороде Одинцовского округа / Медиасток.рф

Очный этап фестиваля-конкурса «Голоса Победы. Регионы» пройдет в Красногорске 25 февраля. В нем примут участие дети бойцов СВО, а также ребята из Донбасса. Мероприятие реализуют при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Первый фестиваль-конкурс прошел в Хабаровском крае в сентябре 2025 года. Мероприятие получило высокую оценку, и в 2026 году запланировали проведение дополнительных очных этапов.

Победитель каждого фестиваля представит свой регион на гала-концерте «Голоса Победы» в Москве в мае.

Ежегодно мероприятие собирает ведущих артистов страны, которые поют вместе с детьми участников СВО песни военных лет. В прошлом году финалисты выступили с Григорием Лепсом, Ларисой Долиной, SHAMAN, Еленой Ваенгой и другими.