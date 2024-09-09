Более 18 тысяч человек проголосовали на выборах в Реутове

Явка на участковых избирательных участках, включая голосовавших на дому, составила 18,39%. Из зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование проголосовали 85%. Участие в выборах принял каждый четвертый житель Реутова. Имена тех, кто победил на выборах и войдет в новый состав совета муниципальных депутатов, будут обнародованы позже.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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