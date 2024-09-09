Более 18 тысяч человек проголосовали на выборах в Реутове

Пресс-служба администрации г. о. Реутов
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Реутов

Подведены первые итоги выборов в Совет депутатов городского округа Реутов. На избирательных участках проголосовали 12 633 человека, еще 4653 человека сделали это дистанционно.

Явка на участковых избирательных участках, включая голосовавших на дому, составила 18,39%. Из зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование проголосовали 85%. Участие в выборах принял каждый четвертый житель Реутова. Имена тех, кто победил на выборах и войдет в новый состав совета муниципальных депутатов, будут обнародованы позже.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте