Очитску водопроводных сетей провели в доме на улице Крупской в Солнечногорске

Работы по промывке водопроводных сетей выполнили 3 марта в доме № 1 на улице Крупской в Солнечногорске. Принятые меры позволили повысить качество питьевой воды, поступающей жителям.

Поводом для проведения мероприятий стали обращения жильцов. На встрече с представителями администрации они сообщили о наличии примесей железа в воде из крана, после чего было принято решение организовать очистку коммуникаций.

Промывку внутридомовых сетей провела управляющая организация «УК Креатив». Очисткой внешних трубопроводов занималось предприятие «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства».

«По результатам отмечается улучшение качества питьевой воды, которая поступает жителям. Кроме того, промывка защищает трубопровод от воздействия коррозии. Дополнительно были взяты пробы воды для проведения лабораторного анализа, чтобы подтвердить ее соответствие нормативам», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Как сообщил начальник управления ЖКХ Никита Иванов, дополнительно запланировано обследование водозаборного узла и станции водоподготовки для выработки дальнейших мер по улучшению качества воды.