Очистные сооружения запустили в Зарайске

В селе Протекино введены в эксплуатацию новые очистные сооружения. Запуск комплекса водоочистки стал долгожданным шагом, призванным решить многолетнюю проблему, связанную с устаревшими очистными сооружениями.

По словам жителей села, запуск современного комплекса водоочистки оказал положительное влияние на экологическую обстановку в населенном пункте. Старые очистные сооружения, построенные несколько десятилетий назад, не справлялись с возросшими нагрузками и не соответствовали современным требованиям по очистке сточных вод.

«Основной проблемой старых очистных был постоянный неприятный запах. Это создавало дискомфорт для жителей села», — сообщили специалисты.

В новом комплексе водоочистки применяется многоступенчатая система фильтрации и биологической очистки воды. Такая система обеспечивает глубокую очистку сточных вод от различных загрязнений, включая органические вещества, бактерии и другие примеси. Благодаря использованию современных технологий, новый комплекс обеспечивает высокий уровень безопасности для окружающей среды и соответствует экологическим стандартам.