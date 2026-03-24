Очистные сооружения в Звенигороде достроят в этом году

Новые очистные сооружения строят в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде. Комплекс охватывает 50 тысяч жителей. Завершить работы планируют в этом году.

Проект реализуют по госпрограмме Подмосковья за счет федерального, областного и местного бюджетов. Сейчас его готовность составляет 47%.

Мощность очистных сооружений составит 12,4 тысячи кубометров в сутки.

Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, в этом году на обновление коммунальной инфраструктуры направят 12 миллиардов рублей. Всего проведут 96 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту сетей.

«Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — сказал он.

Реконструкцию проведут в три этапа. Сначала строители подготовят основание для будущих сооружений, затем возведут все необходимое для работы комплекса, включая административный корпус, узлы компостирования и фасования почвогрунта. В рамках третьего этапа на территории появится снегоплавильный пункт.