Очистные сооружения в Зарайске переведут на автоматический режим работы

Фото: 360.ru

В административном здании очистных сооружений в селе Протекино больше нет офисных столов и стульев, только современное оборудование. Объект жилищно-коммунального хозяйства попал в программу по модернизации.

Сейчас работы по обновлению очистных сооружений завершаются. Их производительность составляет  400 кубометров в сутки. Объекты теперь будут работать полностью в автоматическом режиме.

«Все сходится в одну точку — диспетчерскую. Это значит, что здесь присутствие людей не нужно от слова „совсем“, потому, что все будет работать на автомате», — пояснил глава муниципалитета Виктор Петрущенко.

Перевести в автоматический режим работы планируется 15 очистных сооружений Зарайска. В этом году подрядчики приступят также к реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства в Чулки-Соколове и Гололобове.

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