Очистные сооружения в Зарайске переведут на автоматический режим работы

В административном здании очистных сооружений в селе Протекино больше нет офисных столов и стульев, только современное оборудование. Объект жилищно-коммунального хозяйства попал в программу по модернизации.
Сейчас работы по обновлению очистных сооружений завершаются. Их производительность составляет 400 кубометров в сутки. Объекты теперь будут работать полностью в автоматическом режиме.
«Все сходится в одну точку — диспетчерскую. Это значит, что здесь присутствие людей не нужно от слова „совсем“, потому, что все будет работать на автомате», — пояснил глава муниципалитета Виктор Петрущенко.
Перевести в автоматический режим работы планируется 15 очистных сооружений Зарайска. В этом году подрядчики приступят также к реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства в Чулки-Соколове и Гололобове.
Автосервис загорелся в Солнечногорске на 750 квадратных метрах
Представление о назначении Коновалова на должность судьи КС поступило в СФ
Эксперты назвали лучших работодателей среди крупнейших компаний
России нужны гарантии. О чем могут договориться Дмитриев и Уиткофф в Вашингтоне
Глава ФИФА выразил надежду на возвращение России в большой футбольный мир
Благоустройство сквера вдоль Пролетарского проспекта началось в Щелкове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте