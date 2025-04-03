Сегодня 10:14 Очистные сооружения в Зарайске переведут на автоматический режим работы 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

ЖКХ

Зарайск

Ремонтные работы

В административном здании очистных сооружений в селе Протекино больше нет офисных столов и стульев, только современное оборудование. Объект жилищно-коммунального хозяйства попал в программу по модернизации.

Сейчас работы по обновлению очистных сооружений завершаются. Их производительность составляет 400 кубометров в сутки. Объекты теперь будут работать полностью в автоматическом режиме.

«Все сходится в одну точку — диспетчерскую. Это значит, что здесь присутствие людей не нужно от слова „совсем“, потому, что все будет работать на автомате», — пояснил глава муниципалитета Виктор Петрущенко.

Перевести в автоматический режим работы планируется 15 очистных сооружений Зарайска. В этом году подрядчики приступят также к реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства в Чулки-Соколове и Гололобове.