Очистные сооружения в Серпухове модернизируют к концу сентября 2025 года

В Серпухове продолжают обновлять очистные сооружения. В третьем квартале планируют начать возведение колонн, ограждающих конструкций и кровли зданий. Все работы завершат к концу сентября.

Специалисты уже выполнили демонтажные и земляные работы. Также они возвели нулевой цикл здания «Лаборатории», здания «Решеток» и приемной камеры. Помимо этого, рабочие соорудили строительную часть и резервуар смешения. Сейчас специалисты возводят нулевой цикл здания ультрафиолетовой обработки и цеха обезвоживания песка.

Кроме того, уже завершили прокладку коллекторов от входящего в очистные сооружения коллектора до приемной камеры. Также уложили трубопроводы осветленной воды от аэротенков до здания ультрафиолетовой обработки и доочистки, трубопровод очищенной воды от здания доочистки к сбросу в реку Нару. Теперь необходимо провести порядка пяти километров технологических трубопроводов.

«На объекте трудятся 62 человека, задействовали 17 машин спецтехники. Работы выполняют по графику. Предполагаемый срок завершения проекта — конец сентября текущего года», — рассказал глава Серпухова Алексей Шимко.