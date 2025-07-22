Очистные сооружения в селе Зарайска начали работать автономно после капремонта

Сейчас их производительность достигла 400 кубометров в сутки. Здесь заменили все — от бетонного основания илоприемников, насосов и до всего, что связано с очисткой.

«Это сооружение, включая административное здание, вошло в региональную программу модернизации. Благодаря национальному проекту „Экологическое благополучие“, инициированному президентом Российской Федерации, очистные сооружения теперь работают по более экологичному и эффективному способу очистки. Они будут функционировать полностью в автоматическом режиме», — добавил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущеко.

Кроме того, в этом году в Зарайске начнут модернизировать еще два очистных сооружения: в селе Чулки-Соколово и деревне Гололобово. Программа рассчитана на два года.