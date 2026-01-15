Очистные сооружения в селе Протекино капитально отремонтировали. Они рассчитаны на 400 кубометров в сутки и обеспечивают чистой водой более 570 жителей Зарайска.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, в ходе ремонта восстановили производственное здание и внедрили комплексную систему дистанционного мониторинга, которая включает управление электроприводами, подачей воздуха, видеонаблюдение и охранную сигнализацию. Благаодря этому работу сооружения полностью автоматизировали.

«К модернизации в 2026–2028 годах мы запланировали более 90 очистных сооружений. Сейчас с отраслевиками берем на личный контроль ключевые объекты, в том числе, проводим выезды на места. Приоритетом, конечно, останется качество всех выполняемых мероприятий на каждом этапе и соответствие проектным решениям», — отметил глава ведомства Кирилл Григорьев.

Систему аэрации оснастили современным оборудованием для оптимизации распределения воздуха. Кроме того, в удалось увеличить производительность вторичных отстойников без расширения площади.

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».