Очистные сооружения модернизировали в Рузе

Фото: Телеканал «360»

На очистных сооружениях в Рузе финишируют строительные работы. Долгое время объект находился в аварийном состоянии и простаивал, но сейчас его модернизировали.

Готовность обновленных очистных сооружений достигла 98%.

«Достаточно долгий проект — по совершенно новым технологиям биореактора, но мы с уверенностью можем сказать, что практически все пусконаладочные работы завершены, монтажные работы завершены полностью. Сейчас рузские очистные сооружения запускаются в промышленную эксплуатацию», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Благодаря реконструкции и модернизации мощность очистных сооружений составит 10 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить коммунальными услугами по водоотведению около 14 тысяч жителей города Рузы.

«Все стоки уже переключены, и очистные работают. Осталось провести благоустройство на территории, чтобы этот красивый объект был сдан. Срок у нас есть — до конца месяца», — рассказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

В настоящее время в регионе реализуют одну из самых больших в России программ по строительству и реконструкции очистных сооружений. Так, работают национальный проект «Экология» и государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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