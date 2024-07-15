Очистные сооружения модернизировали в Рузе

На очистных сооружениях в Рузе финишируют строительные работы. Долгое время объект находился в аварийном состоянии и простаивал, но сейчас его модернизировали.

Готовность обновленных очистных сооружений достигла 98%.

«Достаточно долгий проект — по совершенно новым технологиям биореактора, но мы с уверенностью можем сказать, что практически все пусконаладочные работы завершены, монтажные работы завершены полностью. Сейчас рузские очистные сооружения запускаются в промышленную эксплуатацию», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Благодаря реконструкции и модернизации мощность очистных сооружений составит 10 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить коммунальными услугами по водоотведению около 14 тысяч жителей города Рузы.

«Все стоки уже переключены, и очистные работают. Осталось провести благоустройство на территории, чтобы этот красивый объект был сдан. Срок у нас есть — до конца месяца», — рассказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.