Очистные сооружения в Коломне отремонтируют к концу мая 2025 года

В деревне Зарудня городского округа Коломна завершается масштабная реконструкция сооружений очистки сточных вод. Готовность ремонта достигла 95%, все работы выполнят до конца мая текущего года.

Масштабное обновление проводят впервые за 40 лет интенсивной эксплуатации сооружений.

«Сейчас на объекте проводят пуско-наладочные работы. Сдачу в эксплуатацию запланировали на конец месяца», — поделился начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Коломна Артем Дорожкин.

Специалисты выполнили работы по обеспечению герметичности конструкций, укрепили грунтовые основания, установили современное технологическое оборудование. Сейчас благоустраивают территорию вокруг сооружений.

Отметим, что модернизацию объекта проводят благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Планируемая производительность обновленного комплекса составит около 800 кубических метров воды в сутки.