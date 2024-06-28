Очистные сооружения в деревне Петушки построят к концу года

Фото: Главгосстройнадзор МО

Компания «РостАгроКомплекс», специализирующаяся на производстве молочной продукции, строит новые очистные сооружения в Пушкино. Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.

На объекте в деревне Петушки уже сделали фундаменты зданий физико-химической очистки и канализационной насосной станции. Сейчас строят надземные части.

Новые очистные будут обрабатывать две тысячи кубометров промышленного стока в сутки. Метод коагуляции и флотации позволит очистить стоки молочной промышленности до предельно допустимых норм. Сброс в централизованную канализационную сеть будут выполнять по договору с МУП ЩМР «Межрайонный Водоканал».

Завершить строительство очистных сооружений планируют в четвертом квартале 2024 года.

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